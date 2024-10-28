كمرحلة جديدة.. السجل العقاري يُطلق إستراتيجية تمكين شركات التقنية العقارية

وأوضح "السليمان"؛ أن السجل العقاري يمثل مرحلة جديدة في استخدام التقنيات العقارية لدعم قطاع العقار وتعزيز استدامته ونموه، وذلك من خلال الجهود التي يبذلها السجل في تسجيل العقارات، لتأسيس سجل عقاري شامل لجميع العقارات في المملكة، الذي سيكون مرجعاً موثوقاً يقدّم معلومات دقيقة حول تاريخ كل عقار والتغييرات التي طرأت عليه، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به. وذلك من خلال منصة رقمية متكاملة، تمكّن مُلاك العقارات من إدارة وحداتهم العقارية بسهولة، وتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق الحقوق والالتزامات، مع مجموعة من الخدمات التي تقدّم قيمة مضافة للمستفيدين.