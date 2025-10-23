NHC  تبدأ البيع في مشروع سدال ضمن وجهة الوريف بجدة

يقع مشروع سدال على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م² في موقع استراتيجي متصل بطريق رئيسي ومحاور حيوية، ليكون خيارًا مثاليًا للتملك والسكن والاستثمار، ويضم أكثر من 2,600 وحدة سكنية ما بين فلل وتاون هاوس، صُمِّمت بأسلوب عصري لتقديم تجربة سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر السعودية.