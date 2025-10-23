NHC  تبدأ البيع في مشروع سدال ضمن وجهة الوريف بجدة

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروع "سدال" بوجهة الوريف جنوب جدة، ضمن جهودها في تقديم خيارات سكنية متنوعة تتمتع بمقومات جودة الحياة، وتُطوَّر وفق أعلى المعايير في مختلف مناطق المملكة.
يقع مشروع سدال على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م² في موقع استراتيجي متصل بطريق رئيسي ومحاور حيوية، ليكون خيارًا مثاليًا للتملك والسكن والاستثمار، ويضم أكثر من 2,600 وحدة سكنية ما بين فلل وتاون هاوس، صُمِّمت بأسلوب عصري لتقديم تجربة سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر السعودية.
ويتميز المشروع بتكامل خدماته ومرافقه، ويضم مدارس حديثة، ومساجد، ومراكز صحية، ومسطحات خضراء وحدائق مفتوحة على مساحة تتجاوز 227 ألف م²، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة متوازنة للسكان.
ويمكن الحجز في مشروع "سدال" والاطّلاع على كافة تفاصيل الوحدات، عبر زيارة منصة سكني من خلال الرابط .
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.