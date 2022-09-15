المهتمون بالتقنية من كل أرجاء العالم منبهرون بمخرجات قمة الذكاء الاصطناعي

وأوضحت فيكتوريا وهي من المهتمين بمجال بيانات الروبوت من الولايات المتحدة الأمريكية وتتواجد للمرة الأولى في المملكة، أن مستقبل المملكة يتّضح جليًا من خلال هذه القمة التي جمعت الكثير من القطاعات وصناع القرار حول العالم الذي يشتركون في نفس الأهداف والطموحات والاهتمامات بمجال تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعد المستقبل للحياة البشرية، مبينةً سرعة التحولات والتطورات التي تشهدها المملكة.