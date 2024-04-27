"رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي": الوضع الاقتصادي للمملكة مستقر ويشهد نمواً كبيراً

أكّد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي؛ أن الوضع الاقتصادي للمملكة مستقرٌ ويشهد نمواً كبيراً.
وقال بريندي؛ إن المشاركة في المنتدى جاءت بدعوة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف في حديثه عن التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، أن الوضع الإنساني بغزة صعبٌ للغاية؛ لافتاً إلى أن المملكة تحتضن عدداً كبيراً من الفاعلين في حل المشكلة، من بينهم وزراء من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ووزير الخارجية الأمريكي لأنتوني بلينكن.
وقال بريندي؛ إنه بالتنسيق مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ سنجد حلاً عاجلاً لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق الرهائن، مؤكداً أن المملكة طرفٌ فاعلٌ في المنطقة.