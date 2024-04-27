"رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي": الوضع الاقتصادي للمملكة مستقر ويشهد نمواً كبيراً

وأضاف في حديثه عن التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، أن الوضع الإنساني بغزة صعبٌ للغاية؛ لافتاً إلى أن المملكة تحتضن عدداً كبيراً من الفاعلين في حل المشكلة، من بينهم وزراء من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ووزير الخارجية الأمريكي لأنتوني بلينكن.