الجوف.. أكثر من 700 فرصة استثمارية خلال عام 2023

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة للمستثمرين وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.