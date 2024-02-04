الجوف.. أكثر من 700 فرصة استثمارية خلال عام 2023

طرحت أمانة منطقة الجوف، أكثر من 700 فرصة استثمارية في القطاع البلدي بالمنطقة للمستثمرين والشركات، خلال العام المنصرم 2023م عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة للمستثمرين وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف "الشرعان" أن الفرص الاستثمارية التي طُرحت خلال العام الماضي تنوعت ما بين فرص كبرى نوعية ومتوسطة، وفرص صغرى ومؤقتة في كل المجالات التجارية والترفيهية والسياحية والرياضية والخدمية والفعاليات الموسمية وغيرها.
يُذكر أن أمانة الجوف شاركت في ملتقى الاستثمار البلدي 2023، وملتقى سيتي سكيب العالمي بالرياض، لترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومحافظاتها.