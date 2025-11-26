الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي: إنجازنا الدولي يعكس ريادة التحول الصحي ودعم قيادتنا الرشيدة

أكّد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي أن الجائزتين الذهبيتين الدولية ضمن جائزة العميل الدولية 2025 م المقامة في العاصمة البريطانية لندن التي حصدها التجمع تمثّل محطة مهمّة تعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها القطاع الصحي في المملكة بدعم من قيادتنا الحكيمة - حفظها الله-.
وأضاف الحربي أن تصدّر تجمع المدينة المنورة الصحي لمنصات عالمية مرموقة يُعدّ دليلًا عمليًا على نجاح برامج التحول الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويُبرز هذا الإنجاز ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام بالصحة كأولوية وطنية واستثمار استراتيجي في الإنسان مؤكدا قدرة التجمع على منافسة أفضل النماذج العالمية.
وقال الحربي إن هذه الجائزة تُجسّد طموحات التجمع في المضي نحو مستويات أعلى من الجودة والتميز، وتحقيق رضا المستفيدين، وذلك ضمن مستهدفات يتم تنفيذها بإشراف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة معالي وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الصحة القابضة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بما يعزّز موقع التجمع ليكون نموذجًا رائدًا بين التجمعات الصحية في المملكة.
وحول طموحات التجمع المستقبلية، أوضح الحربي أن التركيز ينصب على صحة الإنسان أولًا، من خلال تقديم رحلة رعاية آمنة ومتكاملة للمستفيدين، تبدأ منذ لحظة وصولهم لتلقي الخدمة وحتى اكتمال شفائهم – بإذن الله – وفق أعلى المعايير الصحية.
وختم الحربي حديثه بالتأكيد على التزام التجمع بتقديم رعاية صحية متكاملة تضع الإنسان في مقدمة الاهتمام، مضيفًا هذه الجوائز هي تتويج لجهود زملائنا العاملين في الميدان الذين يعملون بلا توقف لتطوير الخدمات وتعزيز أثرها على المستفيدين.
يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي قد حصد الجائزة الذهبية الأولى في فئة "أفضل تجربة للمواطن للمنظمات التي يزيد عدد موظفيها على 5 آلاف موظف"، من خلال مبادرة "معين" التي نفّذها مستشفى ينبع العام، وتهتم بخدمات كبار السن، حيث تميزت بتحسين تجربة المستفيدين وتطبيق أفضل الممارسات في رحلة رعاية المرضى من كبار السن، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي.
كما نال التجمع الجائزة الذهبية الثانية في فئة "العميل في قلب كل شيء"، عبر مبادرة "المجلس الصحي الاستشاري"، التي تعكس نموذجًا متقدمًا للشراكة بين مختلف الجهات في منطقة المدينة المنورة ويجمع المجلس صوت المواطن بمقدم الخدمة وصانع القرار على طاولة واحدة، ويضم في عضويته جهات حكومية وجمعية "مجتمعي" كشريك مجتمعي فاعل، بهدف تطوير خطط الرعاية الصحية، ودعم المبادرات التي تعزّز جودة الحياة.
الجدير بالذكر أن "جائزة العميل الدولية" تُعد من أبرز الجوائز العالمية المعنية بتكريم التميز في تجربة العميل، وتُقيّم المشاركات من لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين في الابتكار ورضا العملاء والاستدامة المؤسسية.