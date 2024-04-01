محافظ شرورة: ولي العهد حارب الفساد وشجّع الاستثمارات ودافع عن مصالح المملكة

وتابع: تعد محافظة شرورة نموذجًا واقعيًا وحيًا لعمارة الصحراء لتكون جوهرة وطنية بمعالمها الوطنية وإنسانها السعودي الذي يعكس الاهتمام الذي أولاه ولاة الأمر لذلك الجزء الغالي من هذا الوطن، ويؤكد ذلك ما تضمنه حديث أمير المنطقة، حيث قال: سأكمل المسيرة في بناء الإنسان وتنمية المكان في هذه المنطقة بصفة عامة وشرورة على وجه الخصوص تطورًا ملموسًا في شتى المجالات، وأصبحت من المدن الصحية على مستوى العالم.