محافظ شرورة: ولي العهد حارب الفساد وشجّع الاستثمارات ودافع عن مصالح المملكة

ألقى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي كلمة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.
وقال "العنزي" في كلمته: يشرفني أن أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن مديري ومنسوبي الإدارات الحكومية وأهالي محافظة شرورة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وإلى نائبه الأمير تركي بن هذلول وللأسرة المالكة والشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد والتي نستقبلها بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء والانتماء.
وأضاف: شهدت المملكة طوال السنوات الماضية العديد من الإنجازات المحلية والدولية كما حملت بين طياتها كماً هائلاً من النجاحات المتتالية على مختلف الأصعدة والرؤى المتلاحقة للنهوض ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الاقتصادية التي دفعت عجلة التنمية في المملكة ووضع منهج العمل الاقتصادي والتنموي ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمارات، والصرامة الكبيرة في الدفاع عن مصالح المملكة ضد الأخطار والتحديات الخارجية وكل ما يعكر صفو مواطنيها.
وأردف "العنزي": لقد حظيت محافظة شرورة كبرى المحافظات بمنطقة نجران من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة على دعم القيادة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة دائمة وزيارات مستمرة من أمير منطقة نجران ونائبه، مما سارع إلى تحويل الربع الخالي إلى محافظة حيوية ونموذجًا في جميع المجالات.
وتابع: تعد محافظة شرورة نموذجًا واقعيًا وحيًا لعمارة الصحراء لتكون جوهرة وطنية بمعالمها الوطنية وإنسانها السعودي الذي يعكس الاهتمام الذي أولاه ولاة الأمر لذلك الجزء الغالي من هذا الوطن، ويؤكد ذلك ما تضمنه حديث أمير المنطقة، حيث قال: سأكمل المسيرة في بناء الإنسان وتنمية المكان في هذه المنطقة بصفة عامة وشرورة على وجه الخصوص تطورًا ملموسًا في شتى المجالات، وأصبحت من المدن الصحية على مستوى العالم.