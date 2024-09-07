رياح القص والدوامات.. "المسند" يكشف عن أسباب المطبّات الهوائية حول مطار أبها

وأكمل: عندما تقلع الطائرة أو تهبط في منطقة قريبة من هذه التيارات العمودية، تصطدم بما يعرف برياح القص؛ وهي تغيرات مفاجئة في سرعة واتجاه الرياح، وهذه التغيرات تؤدي إلى اهتزازات مفاجئة للطائرة، وتزداد تأثيراتها في أوقات معينة من اليوم، خاصةً في منتصف النهار؛ حيث تزداد حركة الرياح، ولكنها ليست خطرة على الطائرة ولا على الركاب ولله الحمد.