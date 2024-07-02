بقيمة 1.2 مليار ريال.. تحالف ثلاثي لإطلاق مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في قلب الرياض

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد عمرو كامل أهمية المشروع، كونه يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- الذي يعد ركيزة أساسية في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض؛ فضلًا عن الإسهام في تحقيق تطلعات "استراتيجية الرياض" الهادفة إلى تحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وتحقيق مبدأ الاستدامة في تخطيط وبناء مدينة الرياض، عبر تطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها ومواردها، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، ورفع مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية.