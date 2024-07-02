بقيمة 1.2 مليار ريال.. تحالف ثلاثي لإطلاق مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في قلب الرياض

وقّعت شركة "دله العقارية" و"دله الصحية" وشركة "تطوير"، اتفاقًا ثلاثيًّا لإطلاق مشروع عقاري جديد بقيمة استثمارية تتجاوز 1.2 مليار ريال.
ويقع المشروع العملاق على امتداد طريق الملك فهد في قلب العاصمة الرياض، وتعود ملكيته لشركتي "دله العقارية" و"دله الصحية" إلى جانب شركة "تطوير" الشريك والمطور الرئيسي للمشروع.
ويتميز المشروع بشموليته من حيث توفير المساحات المكتبية والفندقية والسكنية والطبية والتجارية كمشروع متعدد الاستخدامات.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال حفل مراسم التوقيع التي تمت أمس الاثنين 1 يوليو 2024 بمدينة الرياض؛ حيث قام بالتوقيع عن شركة "دله العقارية" صالح عبدالله كامل، وعن شركة "تطوير" حزام بن سعيدان، وعن شركة "دله الصحية" أحمد بابعير، وبندر الحقيل عن "الجزيرة كابيتال" بحضور كل من عمرو كامل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "دله البركة"، والمهندس هتان طاسجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "دله العقارية"، والمهندس متعب الطخيس الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة "دله الصحية".
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد عمرو كامل أهمية المشروع، كونه يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- الذي يعد ركيزة أساسية في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض؛ فضلًا عن الإسهام في تحقيق تطلعات "استراتيجية الرياض" الهادفة إلى تحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وتحقيق مبدأ الاستدامة في تخطيط وبناء مدينة الرياض، عبر تطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها ومواردها، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، ورفع مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية.
ويتميز المشروع بهيكلة استراتيجية ستتم من خلال شركة "الجزيرة كابيتال" لإدارة الصندوق العقاري الاستثماري، وكل من "دله العقارية" و"دله الصحية" وشركة "تطوير" كشركاء مستثمرين، كما شملت الاتفاقية تعيين شركة "تطوير" كمطور رئيسي للمشروع بما يضمن إطلاق المشروع وفق أعلى معايير الابتكار والجودة والاستدامة العالمية.
جدير بالذكر، أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق عوائد استثمارية كبيرة من خلال توسيع خدمات الرعاية الصحية مع إثراء قطاع المكاتب بمساحات مكتبية مميزة وعصرية؛ فضلًا عن تصميم خيارات فندقية وسكنية عالية الجودة لتوفير تجربة ثرية؛ مما يعزز من عناصر الرفاهية، ويخدم تطلعات المنطقة التنموية الشاملة.