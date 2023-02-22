فيصل بن فرحان: مسيرة بناء دولتنا بُنيت على أساس متماسك الأركان وثوابت راسخة

ونوّه بالدور الدؤوب لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليميًّا ودوليًّا على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، مثمنًا رعايتهما الكريمة وحرصهما الحثيث -حفظهما الله- على كل ما يسهم في تنمية وتطوير المملكة والإنسان السعودي في ظل رؤية السعودية 2030، واهتمامها بدعم العمل الدبلوماسي لتحقيق طموحات المملكة وأهدافها المستقبلية.