فيصل بن فرحان: مسيرة بناء دولتنا بُنيت على أساس متماسك الأركان وثوابت راسخة

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال وزير الخارجية: "إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم التأسيس ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة بناء ونماء الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، والتي بُنيت على أساس متماسك الأركان وثوابت راسخة تؤكد التلاحم بين القيادة والشعب، والمشاركة في التنمية والازدهار والتطور".
ونوّه بالدور الدؤوب لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليميًّا ودوليًّا على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، مثمنًا رعايتهما الكريمة وحرصهما الحثيث -حفظهما الله- على كل ما يسهم في تنمية وتطوير المملكة والإنسان السعودي في ظل رؤية السعودية 2030، واهتمامها بدعم العمل الدبلوماسي لتحقيق طموحات المملكة وأهدافها المستقبلية.