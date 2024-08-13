وصيةُ راحل و"أيقونة عطاء".. "رفد" تُخصص أسهمًا وقفية باسم "تركي المازني"

وأشاد الأمين العام لجمعية رفد بعد اتصاله الهاتفي بوالد تركي المازني، قائلًا: "تركي محل فخرنا جميعًا، وما صنعه من عمل مشرف نبيل هو قمة البذل والعطاء، وهو متمثل في قول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}".