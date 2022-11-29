بحزمة فعاليات.. "مرضى السرطان" تحتفي باليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود

تقيم الجمعية المساندة لأطفال مرضى السرطان والدم يوم الاثنين المقبل بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وبرعاية وزارة النقل حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود، يحضره مجموعة من الأطفال محاربي السرطان ومرضى الدم.
وبهذه المناسبة، سيقام حفل خطابي يصاحبه مجموعة من الفعاليات الخاصة بالأطفال محاربي السرطان، ومن أهم تلك الفعاليات فعالية كسوة الشتاء التي يعدها أطفالنا محاربو السرطان.
حضر الحفل مساعد وزير النقل أحمد بن سفيان الحسن، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفالنا عبدالله بن طارق القصبي.
وللتنسيق وللتواصل يرجى التواصل على هاتف جمعية "أطفالنا": 0555886470، أو هاتف المدير التنفيذي لجمعية "أطفالنا" حسن محمد بصري: 0503123404.