بحزمة فعاليات.. "مرضى السرطان" تحتفي باليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود

تقيم الجمعية المساندة لأطفال مرضى السرطان والدم يوم الاثنين المقبل بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وبرعاية وزارة النقل حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود، يحضره مجموعة من الأطفال محاربي السرطان ومرضى الدم.