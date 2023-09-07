بعدما دفع المواطنون أكثر من 10 مليارات ريال في عام.. "الحازمي": أسعار التأمين الإلزامي على المركبات فلكية ولا يمكن تحمّلها

وفي مقاله "التأمين.. إذا أمرت أن تُطاع فسعر بالمستطاع!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الحازمي: "أنفق المواطنون والمقيمون أكثر من 10 مليارات ريال في العام 2022 على تأمين المركبات والذي يمثل تقريباً 20% من إجمالي المحفظة التأمينية بكل أنواعها. في ذات الوقت، ارتفع حجم محفظة التأمين على المركبات بأكثر من 26 % في العام 2022 مقارنة بالعام 2021. هذه الأرقام الأخذة في الارتفاع عاماً بعد عام نتيجة عدة عوامل؛ يأتي في مقدمتها السماح للمرأة بالقيادة، وأيضاً إلزامية التأمين على المركبات كونه أصبح مطلباً قانونياً والذي سيبدأ في مطلع أكتوبر القادم يستحق اهتماماً خاصاً وإشرافاً لضمان أن تكون تكاليف التأمين على المركبات عادلة وبأسعار معقولة".