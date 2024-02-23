سلطان بن سعد: يوم التأسيس مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي

وقال في تصريح صحفي خلال الحفل الذي أقامته سفارة المملكة في الكويت بهذه المناسبة: "إن تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في الـ 22 من فبراير 1727م، يعد تاريخاً مجيداً لقيام ما نحن عليه الآن"، مؤكداً أن هذه المسيرة التي بناها الآباء والأجداد ستستمر -بمشيئة الله- على يد الأبناء والأحفاد.