سلطان بن سعد: يوم التأسيس مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي

أكَّد الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، أن ذكرى يوم التأسيس مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي نشأ على أرض هذا الوطن.
وقال في تصريح صحفي خلال الحفل الذي أقامته سفارة المملكة في الكويت بهذه المناسبة: "إن تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في الـ 22 من فبراير 1727م، يعد تاريخاً مجيداً لقيام ما نحن عليه الآن"، مؤكداً أن هذه المسيرة التي بناها الآباء والأجداد ستستمر -بمشيئة الله- على يد الأبناء والأحفاد.
ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي، بهذه المناسبة، داعياً الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والازدهار.
حضر الحفل، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ورئيس ديوان ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله اليحيا، وعددٌ من المسؤولين، وكبار الشخصيات بدولة الكويت، وممثلو البعثات الدبلوماسية.