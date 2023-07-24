"الحج": جميع الجهات والوكلاء ملتزمون بخدمة المعتمرين وفق ما تمّ التعاقد عليه

قالت وزارة الحج والعمرة، إن جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، والوكلاء من خارج المملكة، ملتزمون بخدمة المعتمر بأمانة وإخلاص، وفق ما تمّ التعاقد عليه.