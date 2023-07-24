"الحج": جميع الجهات والوكلاء ملتزمون بخدمة المعتمرين وفق ما تمّ التعاقد عليه

قالت وزارة الحج والعمرة، إن جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، والوكلاء من خارج المملكة، ملتزمون بخدمة المعتمر بأمانة وإخلاص، وفق ما تمّ التعاقد عليه.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "موجودون لخدمتكم في مراكز عناية، أو عبر الاتصال على مركز خدمات المستفيدين".
وأضافت عن حقوق المعتمرين والزوّار: "أخي المعتمر؛ خدمتك بأمانة وإخلاص حقٌ من حقوقك"، مشيرة إلى أن مراكز عناية تسعد بخدمتكم في مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة.
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على رقم الهاتف (920002814).