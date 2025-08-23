وفاة أم وطفلها بعد جرف السيول لمركبة العائلة شرق القنفذة.. والأب ينقذ اثنين

شهدت محافظة القنفذة، مساء أمس السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته امرأة وطفلها، بعدما جرفت السيول مركبة كانت تقل عائلة مكوّنة من خمسة أفراد، غرب مركز ثلاثاء بني عيسى شرق المحافظة.
وبحسب المعلومات، فإن المركبة انحرفت وسقطت من حافة الطريق أثناء عبور الأسرة لمزلقان غمرته مياه السيل، ما أدى إلى فقدان الرؤية بوضوح للطريق، خاصة أن أحد أطرافه كان على حافة منهارة.
وتمكّن الأب من إنقاذ اثنين من أطفاله، فيما جرفت السيول الزوجة وطفلًا آخر، ما أدى إلى وفاتهما غرقًا.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ساهمت في قوة السيل، بينما تسبّب الطين الناتج عن المياه في اختلال توازن المركبة ودفعها نحو الحافة المرتفعة عن مستوى مجرى السيل.