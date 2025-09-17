وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك في التخفيضات لضمان الشفافية وحماية المتسوقين

وأضافت أن من حقوق المستهلك أيضًا إلزام المنشأة بكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج بشكل واضح، بما يتيح للمستهلك معرفة الفارق الحقيقي في الأسعار وضمان مصداقية العروض.