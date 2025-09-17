وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك في التخفيضات لضمان الشفافية وحماية المتسوقين

أكدت وزارة التجارة حقوق المستهلك في التخفيضات، مشيرة إلى أن هناك ضوابط أساسية يجب معرفتها قبل التسوق لضمان الشفافية وحماية حقوق المتسوقين.
وأوضحت الوزارة أن من بين الحقوق الأساسية للمستهلك إبراز المنشأة لترخيص التخفيضات بشكل واضح، مع إمكانية التحقق من صحته عبر مسح "الباركود" المخصص لذلك والذي يظهر كافة البيانات المرتبطة بالتخفيض.
وأضافت أن من حقوق المستهلك أيضًا إلزام المنشأة بكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج بشكل واضح، بما يتيح للمستهلك معرفة الفارق الحقيقي في الأسعار وضمان مصداقية العروض.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الثقة في الأسواق المحلية وضمان حقوق المستهلكين خلال فترات العروض والتخفيضات.