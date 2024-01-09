بالشراكة مع "الحج".. "منشآت" تطلق "مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة" لدعم رواد الأعمال

يُذكر أن "منشآت" تقدم من خلال مركز ذكاء العديد من البرامج المتخصصة الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء على مستوى المملكة، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار من خلال الدعم التقني في بناء النسخ الأولى للمنتجات (prototype)، وتقديم الاستشارات والوصول لمعمل الابتكار، وضم الفِرَق التي تم ترشيحها، وتوفير مساحات عمل بعد الانتهاء من النماذج الأولية، كما يقوم بتمكينهم من الوصول لصناع القرار والفرص الاستثمارية.