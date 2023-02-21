أمير المدينة المنورة يُدشّن النظام الإلكتروني لبيانات المحافظات بالمنطقة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، النظامَ الإلكتروني لبيانات المحافظات والمراكز بالمنطقة.
ويأتي النظام الإلكتروني، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الإدارة العامة للتميز المؤسسي والإدارة العامة لتقنية المعلومات في إمارة المنطقة، في إطار توجُّه إمارة المدينة المنورة لدعم التحول الرقمي.
وتتضمَّن المنصة قاعدةَ بيانات شاملةً لكل المعلومات الإدارية والتاريخية والجغرافية والتنموية لمحافظات المنطقة ومراكزها؛ الأمر الذي يُسهم في توفير الوقت والجهد المبذول لمعالجة الإجراءات الإدارية، والقرارات المرتبطة بشؤون المحافظات والمراكز.
كما اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته لمقر الإدارة العامة للتميز المؤسسي، على نماذج أدلّة الإجراءات الخاصة بأعمال الوكالات والإدارات العامة والفرعية بإصدارها الثاني. واستمع إلى شرحٍ عن الدليل الموحّد لأعمال كل المراكز في إمارة منطقة المدينة المنورة.
يُذكر أن إمارة منطقة المدينة المنورة، تعمل على تحقيق أفضل معايير الجودة والتميُّز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي، وفق أحدث الأسس التقنية؛ من خلال مجموعة من التطبيقات والوسائط الإلكترونية، في إطار مستهدفات الخطط الوطنية الطموحة، ومواءمة الإجراءات الإدارية والممارسات العملية مع التوجه الاستراتيجي لإمارة المنطقة.