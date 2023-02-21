أمير المدينة المنورة يُدشّن النظام الإلكتروني لبيانات المحافظات بالمنطقة

يُذكر أن إمارة منطقة المدينة المنورة، تعمل على تحقيق أفضل معايير الجودة والتميُّز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي، وفق أحدث الأسس التقنية؛ من خلال مجموعة من التطبيقات والوسائط الإلكترونية، في إطار مستهدفات الخطط الوطنية الطموحة، ومواءمة الإجراءات الإدارية والممارسات العملية مع التوجه الاستراتيجي لإمارة المنطقة.