السدر ينهي ترجمة كتابة بصمة مبهرة للغة الإنجليزية في سمو ولي العهد

أصدر الباحث والكاتب الشيخ عبدالرحمن بن عبيد السدر ترجمة لكتابه الجديد "بصمة مبهرة في سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء" باللغة الإنجليزية بعنوان "IMPRESSIVE IMPRINT" ، والذي يتناول جوانب متعددة من شخصيته، وأبرز إنجازاته.
يسلط الكتاب الضوء على نشأة سموه الكريم، وصفاته، والمناصب التي شغلها، ودوره البارز في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تأثير والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ في تشكيل مسيرته القيادية.
ونظراً للدور الريادي، والتأثر العالمي الواسع بشخصية سموه الاستثنائية، والإقبال الشديد من السائحين لبلادنا المباركة، فقد تمت ترجمة الكتاب من نسخته العربية إلى اللغة الإنجليزية التي تعد لغة العالم السائدة.
ويضم الكتاب مقولات وعبارات لعدد من القادة والمسؤولين عن سموه، فضلًا عن مقالات متنوعة كتبها المؤلف عن الأمير محمد بن سلمان. وقد تم اعتماد الكتاب من قبل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتم تسجيله في مكتبة الملك فهد.
ويحتوي الكتاب على 168 صفحة، ويعد كأول كتاب شامل لسيرة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومرجعًا مهمًا يعكس الفكر القيادي والرؤية الطموحة لولي العهد. وهو أحدث إضافة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السدر.