6 فئات والتقديم من هنا.."الراجحي" يطلق "الجائزة الوطنية للعمل التطوعي"

وتستهدف الجائزة، ست فئاتٍ هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، والتعليمية "الجامعات والكليات وإدارات التعليم"، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد، كما تتضمن ثلاث مسارات هي: الأول: الجهات: ممثلة بالقطاعات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى الجامعات والكليات وإدارات التعليم، والمسار الثاني: الفِرق التطوعية، بينما المسار الثالث هو: الأفراد "عموم المجتمع".