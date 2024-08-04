بعد فيديو ظهور "الشاهقة المائية" قرب فرسان.. "المسند": يمكن أن تكون مدمّرة!

وأبان "المسند"؛ أن الشاهقة المائية تستمر عادة لفترات قصيرة تتراوح بين بضع دقائق ونصف ساعة، ويمكن أن تكون مدمّرةً إذا اقتربت من الشواطئ أو السفن، هذا والله أعلم.