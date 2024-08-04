بعد فيديو ظهور "الشاهقة المائية" قرب فرسان.. "المسند": يمكن أن تكون مدمّرة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الشاهقة المائية "الزوبعة المائية" ظهرت مجدّداً قرب أرخبيل فرسان- غربي جازان، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تشبه الإعصار، لكنها تحدث فوق الماء.
وعن تفسير الظاهرة العلمي الذي وثّق بفيديو، أوضح "المسند"؛ أن الشاهقة المائية عبارة عن عمود هوائي دوّار يمتد من سحابة رُكامية إلى سطح الماء.. تشبه الأعاصير الأرضية، لكنها تتشكّل فوق المسطحات المائية.
وأضاف: تتكوّن نتيجة تفاعل بين تيارات هوائية صاعدة ودافئة ورطبة من سطح الماء، وكتلة هوائية باردة قادمة من السحب، وهذا التفاعل يؤدي إلى تكوين دوامة هوائية.
وأردف: تتشكّل عادة في مناطق ذات رطوبة عالية ودرجات حرارة دافئة، غالباً في البحار والبحيرات والمحيطات، وتحدث بصفة خاصة في فترات الصيف والخريف.
وأبان "المسند"؛ أن الشاهقة المائية تستمر عادة لفترات قصيرة تتراوح بين بضع دقائق ونصف ساعة، ويمكن أن تكون مدمّرةً إذا اقتربت من الشواطئ أو السفن، هذا والله أعلم.