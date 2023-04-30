عن تجربة شخصية.. كاتب سعودي: ماكينات بعض البنوك ترفض وقد تحتجز بطاقات بنوك أخرى

ويتوجه "القشقري" إلى مسؤولي البنك المركزي، قائلاً: "إنّ حالة كثيرٍ من الماكينات في الشوارع لا تتناسب على الإطلاق مع القُدرة المالية الكبيرة لبنوكنا، مثلما هي حالة الكثير من شوارعنا التي لا تتناسب مع القُدرة المالية لأماناتنا وشركات الخدمات، والعملاء ما زالوا يحتاجون للنقد ٢٤ ساعة كلّ يوم و٧ أيام كلّ أسبوع طيلة السنة، الأمر الذي أتمنّى أن يفعل البنك المركزي معه شيئاً للعملاء، ويسعى لتوجيه البنوك لتطوير وتسهيل خدمة السحب النقدي بلا مشكلات، وتحقيق (مدى) التعاون المطلوب الذي هو شراكة تحت ظلّ الوطن أكثر منه تعاون، وأن يُعاقِب البنوك التي لا تلتزم بذلك وتستصغر الأمر".