عن تجربة شخصية.. كاتب سعودي: ماكينات بعض البنوك ترفض وقد تحتجز بطاقات بنوك أخرى

يتساءل الكاتب الصحفي م . طلال القشقري عن تعاون بنوكنا في شبكة (مدى)؟ راصدًا عن تجربة شخصية أن ماكينات بعض البنوك ترفض، وقد تحتجز بطاقات بنوك أخرى، مطالبًا البنك المركزي السعودي أن يوجه البنوك لتطوير وتسهيل خدمة السحب النقدي بلا مشكلات، وتحقيق التعاون المطلوب في شبكة "مدى".
وفي مقاله "(مدى) تعاون بنوكنا في (مدى)!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "كعميل بنكي، أجدني أتساءل عن (مدى) تعاون بنوكنا في شبكة (مدى)؟، تلك الشبكة السعودية المالية الضخمة، بل الشبكة الهايبر العملاقة على مستوى العالم؟، خصوصاً في الالتزام بإمكانية أيّ عميل لأي بنك سعودي في الاستفادة من أيّ ماكينة صرّاف نقدية، حتّى لو كانت الماكينة لا تخصّ البنك الذي يحتضن حسابه البنكي؟".
ويروي الكاتب تجربة شخصية مع ماكينات الصرافة، ويقول: "عملاء كثيرون، مواطنون ومُقيمون، يشتكون بأنّ ماكينات بعض البنوك ترفض بطاقات بنوك أخرى، فلا يستطيعون الصرف منها، وتظهر على شاشات البنوك الرافضة عبارات مثل: (لا يمكن خدمتك حالياً) وغيرها، بل وهناك ماكينات قد تحتجز البطاقات غير التابعة لها دون عطل فني واضح، وهاتان الملاحظتان قد وقعتا لي شخصياً، لمزيدٍ من التأكيد عن صدق العملاء فيما يشتكون منه".
ويعلق "القشقري" قائلاً: "الذي أعرفه هو أنّ هذه الشبكة قد أُسِّسَت واُعْتُمِدَت من قبل البنك المركزي السعودي لخدمة ملايين العملاء في ربوع البلاد، فلماذا هذا القصور من بنوكنا ممّا أرجو ألّا يكون مُتعمّداً؟، فالقصور بحدّ ذاته هو مصيبة، وإن كان مُتعمّداً فالمصيبة أعظم، وإن كانت هناك منافسات أو خلافات بين بنوكنا هي سبب هذا القصور؛ فلا يجوز أن ينعكس سلباً على العملاء، ولو كان القصور نتيجة أعطال فنية؛ فأين الصيانة النموذجية للماكينات؟".
ويتوجه "القشقري" إلى مسؤولي البنك المركزي، قائلاً: "إنّ حالة كثيرٍ من الماكينات في الشوارع لا تتناسب على الإطلاق مع القُدرة المالية الكبيرة لبنوكنا، مثلما هي حالة الكثير من شوارعنا التي لا تتناسب مع القُدرة المالية لأماناتنا وشركات الخدمات، والعملاء ما زالوا يحتاجون للنقد ٢٤ ساعة كلّ يوم و٧ أيام كلّ أسبوع طيلة السنة، الأمر الذي أتمنّى أن يفعل البنك المركزي معه شيئاً للعملاء، ويسعى لتوجيه البنوك لتطوير وتسهيل خدمة السحب النقدي بلا مشكلات، وتحقيق (مدى) التعاون المطلوب الذي هو شراكة تحت ظلّ الوطن أكثر منه تعاون، وأن يُعاقِب البنوك التي لا تلتزم بذلك وتستصغر الأمر".
وينهي "القشقري" قائلاً: "يا أمان العملاء، ويا أمان (فلوسهم) التي استودعوها في البنوك؛ على أساس السحب منها وقتما يشاؤون ومن أيّ ماكينة دون دُوخة و(مرمطة) و٧ لفّات في الشوارع".