وزير البيئة يُطلق وثيقةَ التعامل مع الظواهر الجوية وفق أفضل الممارسات العالمية

يطلق وزيرُ البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، المهندس عبد الرحمن الفضلي، غدًا في الرياض؛ وثيقةَ آلية التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك على هامش الورشة الوطنية لتحديث آلية التعامل مع الظواهر الجوية، بحضور 33 جهة معنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتستمرّ الورشة لمدة يومين.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أهمية الورشة في التنسيق والمتابعة وفهم التعامل مع آلية الظواهر الجوية والخدمات المقدمة من المركز، فيما يتعلّق برصد ومتابعة الطقس والظواهر الجوية التي تؤثّر على المملكة.
وبيّن الرئيس التنفيذيّ أن الورشة سوف تستعرض الآلية المحدثة وفقًا للمعايير الدولية المعنية بالإبلاغ عن الظواهر الجوية ومدلولات التنبيهات والتحذيرات؛ لتسهيل مهام الجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز بشكل عام، والمرتبطة بالكوارث والأزمات بصفة خاصة.
ونوّه إلى أهمية الورشة، وانعكاس مخرجاتها على كافة الجهات المستفيدة وذات العلاقة، بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات في مجابهة الظواهر الجوية المحتملة؛ من خلال تفعيل الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية؛ حيث تستعرض الورشة آلية التعامل مع هذه الظواهر، وإطار الإجراءات للإبلاغ عن الظواهر الجوية الشديدة.
وتتضمّن الورشةُ عددًا من المحاور؛ منها: آلية الإنذار المبكر وفُرص التطوير، الخدمات والمبادرات الإقليمية، التجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، الجوانب التشريعية والقانونية، الأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية، إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.