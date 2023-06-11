وزير البيئة يُطلق وثيقةَ التعامل مع الظواهر الجوية وفق أفضل الممارسات العالمية

ونوّه إلى أهمية الورشة، وانعكاس مخرجاتها على كافة الجهات المستفيدة وذات العلاقة، بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات في مجابهة الظواهر الجوية المحتملة؛ من خلال تفعيل الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية؛ حيث تستعرض الورشة آلية التعامل مع هذه الظواهر، وإطار الإجراءات للإبلاغ عن الظواهر الجوية الشديدة.