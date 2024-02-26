بعد مزاعم على منصات التواصل.. مصدر مسؤول ينفي انعقاد لقاء بين وزير التجارة ومسؤول إسرائيلي

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى مصدر مسؤول انعقاد اللقاء المزعوم، موضحًا أن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ إذ تقدم شخص للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص.