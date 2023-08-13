"الرقابة على الالتزام البيئي" يطلق منصة تلزم المنشآت بتقديم التقارير البيئية

ويعزز إطلاقُ هذه المنصة التواصلَ بين المركز والمنشآت البيئية، كما يوفر منصة مركزية لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعال؛ حيث يمكن للجهات المعنية متابعة وتقييم أداء المنشآت البيئية بناءً على التقارير المقدمة، ويشكل إطلاقُ هذه المنصة خطوةً هامة في تحقيق تعزيز الرقابة البيئية والوصول إلى الاستدامة البيئية في المملكة.