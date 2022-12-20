"ابن جخدب" الأول في فئة "المفاريد الوضح" بمهرجان المؤسس

حقّق مالك الإبل فهد بن فهاد بن جخدب، مساء اليوم الثلاثاء، المركز الأول في فئة مفاريد البكار الوضح، ببكرته "لبيه"، بعد منافسة قوية مع البكرة "ذوق" لموسى الموسى، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة. فيما حقق مالك الإبل موسى بن محمد الموسى، المركز الثاني بالمفرودة "ذوق".