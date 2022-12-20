"ابن جخدب" الأول في فئة "المفاريد الوضح" بمهرجان المؤسس

حقّق مالك الإبل فهد بن فهاد بن جخدب، مساء اليوم الثلاثاء، المركز الأول في فئة مفاريد البكار الوضح، ببكرته "لبيه"، بعد منافسة قوية مع البكرة "ذوق" لموسى الموسى، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة. فيما حقق مالك الإبل موسى بن محمد الموسى، المركز الثاني بالمفرودة "ذوق".
وقال "ابن جخدب" المتوج في المفاريد: إن الشوط كان قويًّا بمشاركة ملاك الإبل المنافسين، وبفضل الله جرى تحقيق المركز الأول والثالث والخامس في مهرجان المؤسس، مضيفًا أنه إنجاز نفتخر به ونهديه لأخي "الموسى" ولجميع جمهورنا الكبير.
فيما عبر "الموسى" عن سعادته بتحقيق المركز الثاني بمهرجان المؤسس، العالمي، مباركًا لـ"ابن جخدب" و"التويجري"، وجميع المشاركين، معبرًا عن تطلُّعاته لتحقيق سيف الملك، خلال الأيام المقبلة.
ونوّه "الموسى" إلى النجاح الكبير الذي تحقّق لمهرجان المؤسس، بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة.