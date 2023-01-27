"الذيابي": لقاح الإنفلونزا يستخدم منذ 60 عاماً ويقلل الإصابة بنسبة كبيرة

وأضاف "قد يقول البعض: اترك الجهاز المناعي في الجسم يقاوم المرض، واللقاح له أعراض جانبية تضعف الجسم وتتلفه، وهذا القول غير صحيح، فلقاح الإنفلونزا يعد آمنًا، وفوائده أكثر من أعراضه الجانبية التي في الغالب أعراضٌ موضعية مؤقتة، لا تزيد مدتها على 48 ساعة على أقصى تقدير، مثل: احمرار أو تورم بسيط في موضع الحقن، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وآلام طفيفة في الجسم، واحتقان الحلق. ومن لديه حساسية شديدة من البيض أو من لقاح الإنفلونزا في وقت سابق، يجب عليه إعلام الطبيب وإبلاغه قبل أخذ التطعيم، وكذلك من ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري".