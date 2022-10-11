"مساعي" الخيرية تختتم المرحلة الثانية من مشروع "نماء واكتفاء" في دورته الخامسة

وفي نهاية الورشة أنهت المستفيدات صياغة خمسة أفكار، تم تحكيمها من قبل ثلاثة محكمين دوليين لإدراجها ضمن براءات الاختراع، أما المشاريع متناهية الصغر ستتم متابعتها من قبل فريق المشروع للمستفيدات حتى إغلاق البرنامج. حيث بلغ عدد المشتركات في نهاية المرحلة الثانية أكثر من 100 مشتركة، بإجمالي عدد ساعات أكثر من 80 ساعة تدريبية.