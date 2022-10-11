"مساعي" الخيرية تختتم المرحلة الثانية من مشروع "نماء واكتفاء" في دورته الخامسة

اختتمت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية أمس المرحلة الثانية من مشروع "نماء واكتفاء" في دورته الخامسة.
ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر على إجادة الحرفة والمهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي، من خلال ورش عمل حرفية وسلوكية، وسيمتد المشروع لمدة سنة كاملة بإذن الله، ويستهدف المرأة من عمر 18-38 سنة.
ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، كل مرحلة تتضمن ورشتي عمل حرفيتين وورشة عمل مهارية سلوكية، تهدف لتطوير السلوكيات المشتركة ومهاراتها في ريادة الأعمال.
وتضمنت المرحلة الثانية من المشروع ورشتين حرفيتين: (ورشة عمل تصوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ورشة عمل فن الأزياء، وورشة عمل التنمية المهارية السلوكية لريادة الأعمال)، وقد تضمنت (مهارات العرض والإلقاء، التحفيز، الابتكار، التواصل الفعال وإدارة الوقت)، بالإضافة إلى كيفية صياغة المشروع بطريقة دولية معتمدة.
وفي نهاية الورشة أنهت المستفيدات صياغة خمسة أفكار، تم تحكيمها من قبل ثلاثة محكمين دوليين لإدراجها ضمن براءات الاختراع، أما المشاريع متناهية الصغر ستتم متابعتها من قبل فريق المشروع للمستفيدات حتى إغلاق البرنامج. حيث بلغ عدد المشتركات في نهاية المرحلة الثانية أكثر من 100 مشتركة، بإجمالي عدد ساعات أكثر من 80 ساعة تدريبية.
وتسعى الجمعية لإكمال المرحلة الثالثة من المشروع بورشتين حرفيتين، هما (التجارة الإلكترونية، التصميم الداخلي، والتنمية المهارية السلوكية لريادة الأعمال).
ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية "مساعي"، للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداءً من التدريب وانتهاءً بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابي على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.