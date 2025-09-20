إنجاز يعزز الحضور الدولي .. المملكة تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي

ويأتي هذا الفوز امتدادًا لما حققته المملكة من قفزات نوعية عبر الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، التي ركَّزت على التحول الرقمي والتكامل البريدي، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، يُسهم في تعزيز حركة التجارة والخدمات اللوجستية عالميًا.