أرقام صادمة.. "الناشري" يقترح إنشاء "منصة وطنية للزواج" تحد من العنوسة والطلاق

وقال "الناشري" إنه لوحظ وجود زيادة كبيرة في معدلات "الطلاق في السعودية خلال عام 2022م"؛ إذ وصلت لـ(168 حالة يوميًّا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يزيد على الحالة الواحدة في 10 دقائق، وفي المقابل وصلت نسبة (العنوسة) بين السعوديات إلى (10%)؛ وذلك بحسب مسح الهيئة العامة للإحصاء، الذي حدد بداية دخول النساء لتلك المرحلة بـ(32 عامًا)؛ حيث بلغ 24ألف عانس في شهر رجب ١٤٤٤هـ، وهنا يجب معرفة الأسباب لوضع الحلول المناسبة، والذي يجب أن يكون تنفيذها تحت إشراف الجهات المسؤولة في الدولة مثل التنمية الاجتماعية، ومجلس الأسرة؛ لأن هذه الظاهرة تؤثر على بناء المجتمع واستقرار النمو النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع.