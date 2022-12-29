محافظ الطائف يتفقد عددًا من المشروعات البيئية بالأحياء

تفقد محافظ الطائف، عضو اللجنة الإشرافية لمشروعات شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن نهار، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات البيئية للشركة بالمحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة رئيس القطاع الغربي المهندس محمد الزهراني، ومدير عام المشروعات بالقطاع الغربي المهندس ماجد المالكي.
جاء ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التطويرية؛ لتحسين المنظومة التحتية والخدمات البيئية المقدمة، والتي تجاوزت تكلفتها 274 مليون ريال.
وتفقد الأمير سعود بن نهار، المشروعات التي تتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكات الصرف الصحي لمخططات حي الرويدف، وجزء من مخطط الجوهرة.
بالإضافة إلى مشروع الخطوط الفرعية للصرف الصحي لجزء من مخططات الحوية، ومشروع الخطوط الفرعية لمخططات العارمية.
وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكات الصرف الصحي لمخططات حي الرويدف، وجزء من مخطط الجوهرة بتنفيذ أطوال إجمالية تتجاوز 238 كيلو مترًا طوليًا.
وخلال الجولة التفقدية لمحافظ الطائف، أشار المسؤولون في الشركة، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تهدف إلى تحسين الخدمات البيئة وتطوير البنى التحتية في المنطقة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.