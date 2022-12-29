محافظ الطائف يتفقد عددًا من المشروعات البيئية بالأحياء

وخلال الجولة التفقدية لمحافظ الطائف، أشار المسؤولون في الشركة، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تهدف إلى تحسين الخدمات البيئة وتطوير البنى التحتية في المنطقة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.