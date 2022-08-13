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شاهد .. مواطن من فيفاء يروي لحظات نجاته من انهيار صخري
غيّر مكان وقوف سيارته قبل لحظات من الحادث
وصف مواطن في محافظة فيفاء جنوبي السعودية، لحظات ما قبل انهيار صخري، كان سيلحق الأذى بمركبته لولا عناية الله.
وبيّن المواطن حجم الضرر الذي وقع بجانب سيارته في مقطع مصوّر، ووصف الموقف ونجاته من الانهيار بعبارة "وكم لله من لطف خفي"، شاكرًا الله على أن نجاه من الانهيار، إذ قام بتغيير موقف سيارته قبيل وقوع الانهيار.
وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية، أدت إلى عدة انهيارات صخرية وانقطاع لبعض الطرق، فيما تباشر بلدية المحافظة إزالة الانهيارات وفتح الطرق.