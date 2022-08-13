شاهد .. مواطن من فيفاء يروي لحظات نجاته من انهيار صخري

وبيّن المواطن حجم الضرر الذي وقع بجانب سيارته في مقطع مصوّر، ووصف الموقف ونجاته من الانهيار بعبارة "وكم لله من لطف خفي"، شاكرًا الله على أن نجاه من الانهيار، إذ قام بتغيير موقف سيارته قبيل وقوع الانهيار.