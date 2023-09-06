القصبي: نتطلع لبناء منظومة وطنية قوية لممارسات الجودة في القطاعات كافة

من جهته بيّن نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك، أن مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، هو أحد المشروعات المحورية في بناء ممارسات فاعلة على المستوى الوطني؛ مشيرًا إلى أنه يُعَد أحد المشروعات التي تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وسيتيح للمختصين قياسًا دقيقًا لمستويات تطبيق متطلبات الجودة في القطاعات المختلفة، وكذلك مستوى نضج تلك الممارسات.