تجاوز الـ 48% خلال أبريل.. "المؤشر الإيجاري" يسجّل أكثر من 176 ألف صفقة

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات، وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها على 30 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام التي سجّلت أكثر من 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرّمة حيث تجاوزت صفقاتها 8400 صفقة، والمدينة المنوّرة بأكثر من 7900 صفقة، فيما سجّلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط: https://sakani.sa/reports-and-data.