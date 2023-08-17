"العثيم للاستثمار" تحصل على ترخيص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية
حازت "شركة عبد الله العثيم للاستثمار على ترخيصٍ من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لإنشاء وتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية، بعد أن أكملت كافةَ المتطلّبات الفنية والاشتراطات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل.
وعبّر الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ لتعاونها المثمر والبنّاء، ولجهودها في الارتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع وتحويله لصناعة وطنية متكاملة ومواكبة تعزز من حجم السوق الإعلامي، وتحدث النقلة النوعية التي تجعل القطاع أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وقال "بن عميره": إن حصول شركة العثيم للاستثمار على رخصة التشغيل يأتي في إطار استراتيجية الشركة المستقبلية المتكاملة بتوسيع شبكة أعمالها الاستثمارية الممنهجة في كافة القطاعات، خاصة قطاع الترفيه الذي يعدّ من القطاعات الواعدة والمحفزة، فضلًا عن اهتمام الشركة بالمساهمة الفاعلة في برنامج جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزّز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح "بن عميره" أن الشركة وضعت استراتيجية متكاملة لتقدم أعمالها في قطاع السينما؛ حيث تخطط لافتتاح أكثر من "20" دار عرض سينما عالية الكفاءة خلال الخمس السنوات القادمة في مختلف أنحاء المملكة.
وسيتم افتتاح السينما في مشاريع الشركة الحالية والمشاريع الجديدة النموذجية والنوعية، والتي سبق أن أعلنت عنها؛
وذلك لتوفير تجربة مشاهدة متكاملة عالمية المستوى وفق مفاهيم استثنائية متميزة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية، من خلال توفير الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالخبرة والمواكبة والمهارات اللازمة، فضلًا عن استخدام أحدث وسائل العرض لتهيئة بيئة جاذبة ومريحة تناسب جميع الفئات الاجتماعية والعمرية، وتحقّق لهم الرضا ومتعة التسلية والترفيه، بما يتوافق مع خصوصية المجتمع السعودي وتفرده.
ويتوقّع أن توفّر دور العرض المستهدفة أكثر من "3" آلاف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين؛ دعمًا وتعزيزًا لجهود الدولة في التوطين وسعودة الوظائف.