"العثيم للاستثمار" تحصل على ترخيص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية

وقال "بن عميره": إن حصول شركة العثيم للاستثمار على رخصة التشغيل يأتي في إطار استراتيجية الشركة المستقبلية المتكاملة بتوسيع شبكة أعمالها الاستثمارية الممنهجة في كافة القطاعات، خاصة قطاع الترفيه الذي يعدّ من القطاعات الواعدة والمحفزة، فضلًا عن اهتمام الشركة بالمساهمة الفاعلة في برنامج جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزّز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.