خسوف القمر في 8 نوفمبر.. والمناطق التي ستشهد الحدث

سيكون خسوف القمر يوم الثلاثاء مرئياً بنسب مُتفاوتة في جنوب أوروبا وشرقها - آسيا - أستراليا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الهادئ - المحيط الأطلسي - المحيط الهندي. وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته حتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريباً، فيما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريباً.

أما الدول العربية، فيمكن ملاحظة الخسوف في أجزاءٍ من الدول العربية على شكل شبه خسوف للقمر أو خسوف ناقص، بحيث يمر القمر في شبه ظل الأرض، فيضعف نور القمر فقط.