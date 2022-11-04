خسوف القمر في 8 نوفمبر.. والمناطق التي ستشهد الحدث

تشهد الكرة الأرضية يوم 8 نوفمبر الحالي خسوفاً كلياً للقمر وهو الثاني والأخير لعام 2022، ويتفق توقيته مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444، ويأتي الخسوف بعد أسبوعين من حدوث الكسوف الجزئي للشمس يوم 25 أكتوبر.
سيكون موعد خسوف القمر الثاني والأخير هذا العام مساء يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، حيث يحدث الخسوف عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ويقع بين الأرض والشمس، ويصبح لونه قاتماً تدريجياً ويتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي.
وخسوف القمر الكلي يوم الثلاثاء لن يكون مرئياً في أيّ من الدول العربية، وإنما ستشهد بعض المناطق العربية خسوفاً ناقصاً.
سيكون خسوف القمر يوم الثلاثاء مرئياً بنسب مُتفاوتة في جنوب أوروبا وشرقها - آسيا - أستراليا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الهادئ - المحيط الأطلسي - المحيط الهندي. وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته حتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريباً، فيما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريباً.
أما الدول العربية، فيمكن ملاحظة الخسوف في أجزاءٍ من الدول العربية على شكل شبه خسوف للقمر أو خسوف ناقص، بحيث يمر القمر في شبه ظل الأرض، فيضعف نور القمر فقط.