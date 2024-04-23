باكستان.. القبض على مسافرة لمحاولتها تهريب "سجائر وشمة" إلى السعودية

وأضاف أن المشتبه بها، وهي سيدة من الجنسية الباكستانية، تمكنت من تجاوز نقاط التفتيش بحقائبها اليدوية دون أن تواجه أي عوائق، قبل أن يتدخل رجال مكافحة المخدرات ويطالبوا بإجراء تفتيش دقيق على أمتعتها التي تم شحنها، إلى جانب تكثيف التدقيق على أمتعتها اليدوية التي تحملها على متن الطائرة.