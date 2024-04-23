باكستان.. القبض على مسافرة لمحاولتها تهريب "سجائر وشمة" إلى السعودية

أحبطت السلطات الأمنية في مطار إسلام آباد الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر والشمة إلى السعودية، وتم القبض على مسافرة مشتبه بها.
وأشار المتحدث باسم وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) الباكستانية، إلى أن المهربة نجحت في الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية في رحلة يوم أمس الاثنين ومعها مواد غير مشروعة.
وأضاف أن المشتبه بها، وهي سيدة من الجنسية الباكستانية، تمكنت من تجاوز نقاط التفتيش بحقائبها اليدوية دون أن تواجه أي عوائق، قبل أن يتدخل رجال مكافحة المخدرات ويطالبوا بإجراء تفتيش دقيق على أمتعتها التي تم شحنها، إلى جانب تكثيف التدقيق على أمتعتها اليدوية التي تحملها على متن الطائرة.
وأوضح أنه تم طلب إعادة جميع أمتعتها من الطائرة قبل إقلاعها، وإنزال الراكبة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، وتم اكتشاف 638 علبة سجائر و238 عبوة شمة وكذلك 200 عبوة تبغ.
وتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للتحقيق في قدرة المسافرة على تجاوز نقاط التفتيش والبروتوكولات الأمنية المشددة رغم وجود أجهزة المسح والكشف الدقيقة.