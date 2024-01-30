برؤية طموحة.. المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض يستشرف حلولاً لقضايا التشوه البصري

ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل يشارك فيها مجموعة من أصحاب المعالي، وعمداء المدن، ونخبة من الخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، والمبتكرين، وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية في جو يعزز التفكير بهدف دعم تحول العالم للمدن الذكية، وجهود العمل المشترك بين الدول المشاركة في المنتدى، وتبادل الخبرات فيما بينها لمناقشة التحديات والتعرف على أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، والتعرف على آخر المستجدات التقنية، وتطبيقاتها العالمية حولها وإيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من سكان المدن في مختلف أنحاء العالم.