"الدوسري" مارس هوايته المحببة.. صقّار يتحدّى الإعاقة للمشاركة في كأس العلا للصقور

لم تمنع الإعاقةُ الحركية الصقارَ حمد الدوسري من ممارسة هوايته المحببة "الصقارة"؛ إذ يشارك في كأس العلا للصقور، التي تقام بشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا حتى 5 يناير الجاري، حاصدًا المركز السادس في شوط فئة جير تبع فرخ - المسار الثاني، مستفيدًا من الإمكانات التي وفرها المقرّ لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن مشاركته هي الثانية في مسابقات الملواح بمهرجانات الصقور، بصقره "وعد"؛ إذ شارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وحصل على المركز الثالث في الأشواط التأهيلية بمسابقة الملواح، والمركز الثامن في الأشواط النهائية "الكؤوس" للمسابقة ذاتها، مشيرًا إلى نيته في خوض السباقات القادمة محليًّا ودوليًّا.
وعبّر "الدوسري" عن شغفه بالصقارة من خلال متابعة السباقات المحلية والدولية، متّخذًا من البَرِّ ميدانًا لتدريب صقره الوحيد، مصطحبًا أحدَ أصدقائه لمساعدته على التلويح للصقر، وهو بدوره يهدّه نحو الهدف.
وبيّن الصقار أنه يعتزم شراء ثاني صقوره قريبًا؛ حيث يفضل أن يكون من سلالة "وعد" نفسها؛ لما لمسه من همّة صقره وسرعته في ميداني السباق والتدريب.
يشار إلى أن كأس العلا للصقور تُقام على مدار تسعة أيام، وتتكون من أربعة مسارات ضمن مسابقتَي الملواح والمزاين، وخُصص للفائزين فيها جوائز تصل إلى "60" مليون ريال، لتصبح الكأس الأغلى من نوعها عالميًّا.