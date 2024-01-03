"الدوسري" مارس هوايته المحببة.. صقّار يتحدّى الإعاقة للمشاركة في كأس العلا للصقور

وأوضح أن مشاركته هي الثانية في مسابقات الملواح بمهرجانات الصقور، بصقره "وعد"؛ إذ شارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وحصل على المركز الثالث في الأشواط التأهيلية بمسابقة الملواح، والمركز الثامن في الأشواط النهائية "الكؤوس" للمسابقة ذاتها، مشيرًا إلى نيته في خوض السباقات القادمة محليًّا ودوليًّا.