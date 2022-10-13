"الصحة" تُعرّف بمرض الحزام الناري وأبرز أعراضه وطرق الوقاية منه

أوضحت وزارة الصحة أن مرض الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا.
وأضافت "الصحة" أن أعراض الحزام الناري تظهر في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسم؛ مثل الألم الشديد والإحساس بالحرقة أو الخدر، والحساسية تجاه اللمس، وطفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم، والحكة، وبثور ممتلئة بالسوائل تتفتح وتتكون فوقها قشرة.
وأكدت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" أن أفضل وسائل الوقاية من المرض تتمثل في اللقاح الخاص بالحزام الناري، والذي يتم إعطاؤه على جرعتين، ويستهدف أصحاب الـ50 عامًا وأكثر، والفئة الأخرى من 18 عامًا فأكثر في حال كان الشخص مصابًا بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية، أو يتناول أدوية مثبطة للمناعة.