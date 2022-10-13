"الصحة" تُعرّف بمرض الحزام الناري وأبرز أعراضه وطرق الوقاية منه

وأكدت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" أن أفضل وسائل الوقاية من المرض تتمثل في اللقاح الخاص بالحزام الناري، والذي يتم إعطاؤه على جرعتين، ويستهدف أصحاب الـ50 عامًا وأكثر، والفئة الأخرى من 18 عامًا فأكثر في حال كان الشخص مصابًا بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية، أو يتناول أدوية مثبطة للمناعة.