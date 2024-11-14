3 أسئلة مهمة وإجابات.."رسائل عقد الإيجار وملاحظاته" في إيضاحات لـ"حساب المواطن"

أجاب حساب المواطن، عن 3 استفسارات لمستفيدين يتساءلون عن بعض الملاحظات على عقد الإيجار الخاص بهم، وإمكانية حذف حساب وإعادة التسجيل ورفع عقد إيجار جديد.
وأوضحت "خدمة المستفيدين" التابعة للبرنامج، عبر حسابها على منصة "إكس"، في ردها على سؤال متابع يسأل: "وصلتني رسالة تفيد بوجود ملاحظات على عقد الإيجار، ما الحل؟، فأجابت: "في حال كنت فردًا مستقلًا وتم إبلاغك بوجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بك فيلزمك تقديم المستندات المطلوبة (فاتورة الكهرباء وسند سداد الإيجار) للتأكد من صحة العقد عبر خدمة صوتك مسموع خلال مدة أقصاها 15 يوماً حتى لا تتأثر أهليتك".
وعن إجابة عن سؤال لمستفيد آخر جاء فيه: "أنا مستفيد مستقل ووصلتني رسالة تفيد بوجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بي هل يمكنني رفع عقد إيجار جديد؟"، قالت خدمة المستفيدين: "بسبب وجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بك، يجب رفع المستندات المطلوبة فاتورة الكهرباء وسند سداد الإيجار، مع التأكد من مطابقتها للعقد المسجل لدى البرنامج وقت إرسال الرسالة إنشاء عقد إيجار جديد أو تقديمك لمستندات جديدة لن يتم قبولها".
"أنا مستفيد مستقل، هل يمكنني حذف حسابي في برنامج حساب المواطن وإعادة التسجيل ورفع عقد إيجار جديد؟".. سؤال ثالث أجابت عنه خدمة المستفيدين موضحة أن "حذف الحساب وإعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن لن يحل مشكلة عقد الإيجار في حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار، يجب عليك رفع المستندات المطلوبة".