3 أسئلة مهمة وإجابات.."رسائل عقد الإيجار وملاحظاته" في إيضاحات لـ"حساب المواطن"

وأوضحت "خدمة المستفيدين" التابعة للبرنامج، عبر حسابها على منصة "إكس"، في ردها على سؤال متابع يسأل: "وصلتني رسالة تفيد بوجود ملاحظات على عقد الإيجار، ما الحل؟، فأجابت: "في حال كنت فردًا مستقلًا وتم إبلاغك بوجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بك فيلزمك تقديم المستندات المطلوبة (فاتورة الكهرباء وسند سداد الإيجار) للتأكد من صحة العقد عبر خدمة صوتك مسموع خلال مدة أقصاها 15 يوماً حتى لا تتأثر أهليتك".