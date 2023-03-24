يوم "المسؤولية الاجتماعية".. هكذا تولي المملكة التنمية المستدامة الأهمية والأولوية

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل إنه بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية، أنه تم إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية الأول لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعنوان "20 عاماً من الأثر المجتمعي"؛ بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستجابة لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد والقاضي أن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام يوم للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.