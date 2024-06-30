ضربات أمنية بعسير وجازان تُسقط عددًا من المخالفين وتجار السموم والقات المخدر.. هنا التفاصيل

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (33000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه (57) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
إلى ذلك، أسقطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
بدورها، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.