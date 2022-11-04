شاهدهما ليلاً.. القمر مع "المشتري" يصطفان مع الأرض باستقامة واحدة

يدور القمر شهريًا حول الأرض، دورةً كاملة مما يجعله يصطف شهريًا مع الشمس والكواكب والنجوم، وهي حالة فلكية تسمى الاقتران الفلكي؛ حيث يظهر للراصد من على الأرض تقارب بين الأجرام السماوية.
وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي لـ"سبق"، أنه كلما كان منظر الجرمين متقاربًا جدًا كلما كان مميزًا ويشد انتباه الناس، وخاصةً إذا حدث بين جرمين لامعين مثل القمر وكوكب الزهرة أو المشتري، كونهما كوكبين لامعين جدًا ومميزين ولا يتأثران بسطوع القمر أثناء الاقتران.
وقال: يصادف اليوم الجمعة اقتران القمر مع كوكب المشتري، حيث يصطفان مع الأرض على استقامةٍ واحدة، وسيبدو المشتري يجاور القمر بمسافة درجتين قوسيتين، ويمكن رؤيتهما من غروب الشمس حتى منتصف الليل، حيث يكون القمر في طور أحدب متزايدًا، وعند استخدام تلسكوب صغير يمكن مشاهدة المشتري مع أربعة من أكبر أقماره، وهي تحيط به.
وأضاف الفلكي "هندي": رغم أن كوكب المشتري يعتبر عملاق المجموعة الشمسية، وهو أكبر من القمر بأكثر من ثلاثة آلاف مرة، إلا أنه يبدو جرمًا صغيرًا بجوار القمر بسبب فارق البعد، حيث يكون القمر على مسافة 370 ألف كيلومتر، بينما المشتري على بُعد 630 مليون كيلومتر.