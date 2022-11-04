شاهدهما ليلاً.. القمر مع "المشتري" يصطفان مع الأرض باستقامة واحدة

وقال: يصادف اليوم الجمعة اقتران القمر مع كوكب المشتري، حيث يصطفان مع الأرض على استقامةٍ واحدة، وسيبدو المشتري يجاور القمر بمسافة درجتين قوسيتين، ويمكن رؤيتهما من غروب الشمس حتى منتصف الليل، حيث يكون القمر في طور أحدب متزايدًا، وعند استخدام تلسكوب صغير يمكن مشاهدة المشتري مع أربعة من أكبر أقماره، وهي تحيط به.