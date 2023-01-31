جمال الطبيعة وتنوع التضاريس.. دَفعة ستترك بصمتها على أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2023

شكّلت الأجواء الشتوية والمكونات الجغرافية المتنوعة والممتزجة بكميات الأمطار التي هطلت على منطقة حائل لوحة طبيعية خضراء تزينت بأنواع الزهور والأشجار والنباتات البرية المختلفة.
وأضفى جمال التضاريس من الأودية والسهول والنفود وسفوح الجبال التي تتشكل خلالها الأودية المتعرجة جانبها الإبداعي المتكامل خلال أيام فصل الشتاء من كل عام في الهضاب والجبال والمناطق المفتوحة وعلى كثبان النفود الذهبية.
وسيكون لتلك المكونات الطبيعية تأثيرها على المتسابقين في رالي حائل الدولي 2023 الذي سيزداد جمالًا بشكل يعطي دفعة وقوة وهيبة لتحدي الرالي في منعطفاته وممراته الوعرة والمفتوحة التي تستهوي الكثير من محبيها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
وينقل رالي حائل الدولي رسالة عالمية من خلال التعريف بتضاريس المملكة التي تعد بيئة جاذبة لهذا النوع من الرياضة؛ حيث تعد صحراء النفود الذهبية التي يقام فيها رالي حائل من أوعر وأصعب الصحاري في الجزيرة العربية التي يصعب على الكثير دخولها سابقًا، التي حولها الرالي إلى مضمار ونقاط للمتسابقين غدت مواقع عديدة في الصحراء جاذبة للتنزه خاصة في وقت الرالي.
وتعد منطقة حائل التي تقع في شمال نجد في شمال غرب المملكة غنية بالمكونات الجغرافية والمناخية المتباينة والشديدة التنوع والتداخل، حيث ترتسم على أرضها جميع التضاريس من الجبال والهضاب والروابي والسهول والأودية ورمال النفود الذهبية.
وتشتهر بسلسلة جبال أجا وسلمى التي تتخللها العديد من الشعاب في داخلها وبعض القرى الصغيرة والنخيل والعيون، بالإضافة إلى العديد من الآثار والنقوش التاريخية التي تعود لعصور مختلفة، حيث تعد من أغنى مناطق المملكة بالآثار.