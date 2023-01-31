جمال الطبيعة وتنوع التضاريس.. دَفعة ستترك بصمتها على أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2023

وينقل رالي حائل الدولي رسالة عالمية من خلال التعريف بتضاريس المملكة التي تعد بيئة جاذبة لهذا النوع من الرياضة؛ حيث تعد صحراء النفود الذهبية التي يقام فيها رالي حائل من أوعر وأصعب الصحاري في الجزيرة العربية التي يصعب على الكثير دخولها سابقًا، التي حولها الرالي إلى مضمار ونقاط للمتسابقين غدت مواقع عديدة في الصحراء جاذبة للتنزه خاصة في وقت الرالي.