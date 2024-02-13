"وِرث".. هوية جديدة لاستراتيجية طموحة للمعهد الملكي للفنون التقليدية

وتقوم استراتيجية المعهد الملكي للفنون التقليدية على ركائز أساسية، تستهدف من خلالها تنمية القدرات الوطنية الممكنة والمؤهلة بالتعليم النوعي والتدريب المهني، وتؤكد دعمها وتقديرها للكنوز الحية الوطنية التي ساهمت في الحفاظ على الوِرث السعودي واستمراره، والعمل على أن تكون الفنون السعودية فنونًا تقليدية راسخة موثقة بإثراء مجال الأبحاث العلمية الخاصة بالفنون التقليدية السعودية وتراثها الثقافي، إلى جانب الاحتفاء بالفنون التقليدية الوطنية عبر التعريف بها، ومضاعفة مستوى الوعي بأهميتها من خلال إشراك المؤسسات والمجتمع المحلي والدولي في هذا الدور، وسرد قصص نجاحها والترويج لها، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع النوعية في مجالات الفنون التقليدية التي يقف عليها كفاءات مجهزة لسوق حيوي.