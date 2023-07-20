العثيم للاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع شركة "عُود العقارية " لإدارة الأصول فائقة الفخامة بمشروع "كنوز" بالرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة" عُود العقارية "وذلك لإدارة الأصول فائقة الفخامة بمشروع كنوز أحد مشاريع العثيم الإستثمارية المتكاملة في العاصمة السعُودية الرياض والذي تتجاوز تكلفة إنشائه (7) مليار ريال.
وقّع مذكرة التفاهم من قبل "العثيم للإستثمار" الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي، ومن جانب "عُود العقارية " المهندس محمد بن خالد الدريبي العضو المنتدب بحضور الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة "العثيم للإستثمار" والدكتور حمود عبدالله الهديب رئيس مجلس إدارة "عُود العقارية".
وقال بن عميره: إن االتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة "عُود العقارية" يأتي في إطار شراكاتها وتعاونها المثمر مع الشركات الوطنية الرائدة لدعم مشاريعها التنموية الجاذبة دعماً لاستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية في توسيع شبكة انتشارها الممنهج في مجال المشاريع المتكاملة لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة دعمًا لبرامج جودة الحياة وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تتبنى نموذجًا تحوليًا مثاليًا يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول.
وقال إن التوقيع مع شركة عُود العقارية جاء من واقع تخصصها ومتميزها في تنمية العقارات وإدارتها وصناعة وجهات تمتاز بالأناقة والفخامة، فضلا عن تمتعها بالقدرة الفنية في تطوير المشاريع الرائدة وتحويلها لوجهات عصرية غير مسبوقة.
ومن جانب آخر تحدث العضو المنتدب في شركة عُود العقارية المهندس / محمد الدريبي قائلاً بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً لاستراتيجية الشركة في التوسع بأعمالها من خلال المساهمة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية فائقة الفخامة وتقديم تجربة عصرية تواكب التطور الذي تشهده العاصمة الرياض من خلال استراتيجيتها لجذب مقرات الشركات العالمية وأن تكون من أكبر اقتصادات المدن العالمية مما يسهم بتطوير وجهة عقارية فريدة من نوعها في المملكة.
يذكر أن مشروع "كنوز" يعد من المشاريع النموذجية المتميزة بالشرق الاسط ويقام على أرض مساحتها 114 ألف متر مربع، وبموقع مميز بين طريقي الملك فهد والعليا في شمال مدينة الرياض، فضلاً عن اتصاله المباشر بخط المترو.
ويتصمن المشروع مركزا تجاريا والذي صمم وفق أحدث المواصفات، بالإضافة إلى فندقا عالميا وشققا فندقية وسكنية فاخرة. كما تمتد المساحات الخضراء ومواقف السيارات بمساحة 10 آلاف متر مربع والتي تستوعب أكثر من 6 آلاف سيارة. إضافة للمكاتب التجارية الحديثة على مساحة 90 ألف متر مربع، ومدينة ترفيهية مغلقة على مساحة 20 ألف متر مربع، والتي ستنفذ وتجهز وفق أفضل المعايير دعماً للمشاريع السياحية والترفيهية بالعاصمة الرياض.