العثيم للاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع شركة "عُود العقارية " لإدارة الأصول فائقة الفخامة بمشروع "كنوز" بالرياض

وقال بن عميره: إن االتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة "عُود العقارية" يأتي في إطار شراكاتها وتعاونها المثمر مع الشركات الوطنية الرائدة لدعم مشاريعها التنموية الجاذبة دعماً لاستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية في توسيع شبكة انتشارها الممنهج في مجال المشاريع المتكاملة لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة دعمًا لبرامج جودة الحياة وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تتبنى نموذجًا تحوليًا مثاليًا يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول.