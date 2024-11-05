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ضمن دورة أداء 2024.."تعليم مكة" تدعو الموظفين إلى حضور اللقاء التعريفي لتقييم الأداء الوظيفي

في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لـ "التعليم"
ضمن دورة أداء 2024.."تعليم مكة" تدعو الموظفين إلى حضور اللقاء التعريفي لتقييم الأداء الوظيفي
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وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، دعوة إلى جميع موظفي وموظفات الإدارة والمحافظات التابعة لها؛ لحضور اللقاء الافتراضي "دورة أداء 2024"، الذي تقيمه الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم، والذي سيُعقد صباح غد الأربعاء.

يهدف اللقاء إلى توعية الحضور حول المرحلة الثالثة من مراحل دورة الأداء، وهي مرحلة التقييم، ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

ويتناول اللقاء محاور عدة؛ منها: جلسة مراجعة الأداء الوظيفي، تقييم الأداء الوظيفي، وآلية تطبيق التوزيع الطبيعي.

ويشمل التقييم الفئات التالية: المرتبة 15 فما دون، بند الأجور، والمستخدمين.

الإدارة العامة للتعليم
منطقة مكة المكرمة

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