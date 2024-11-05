ضمن دورة أداء 2024.."تعليم مكة" تدعو الموظفين إلى حضور اللقاء التعريفي لتقييم الأداء الوظيفي

يهدف اللقاء إلى توعية الحضور حول المرحلة الثالثة من مراحل دورة الأداء، وهي مرحلة التقييم، ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.