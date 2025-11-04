القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في الشرقية ومحمية الملك عبدالعزيز

كما ضبطت مواطنًا آخر في المنطقة الشرقية أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، في مخالفة لتعليمات حماية الغابات والمتنزهات الوطنية، وطبقت عليه الإجراءات النظامية، مشيرةً إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 3 آلاف ريال.