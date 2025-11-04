القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في الشرقية ومحمية الملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة في موقعين مختلفين، بعد ارتكابهما مخالفات تتعلق بالمحافظة على الغطاء النباتي وحماية المواقع الطبيعية.
وأوضحت القوات، أنها ضبطت أحد المواطنين في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بعد قيامه برعي 83 رأسًا من الأغنام في مواقع يُحظر الرعي فيها، حيث طُبقت بحقه الإجراءات النظامية، مؤكدة أن عقوبة رعي الأغنام في المناطق المحظورة تبلغ 200 ريال لكل رأس.
كما ضبطت مواطنًا آخر في المنطقة الشرقية أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، في مخالفة لتعليمات حماية الغابات والمتنزهات الوطنية، وطبقت عليه الإجراءات النظامية، مشيرةً إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 3 آلاف ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.